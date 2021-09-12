Японское агентство Kiodo сообщает, что российский гражданский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии

По данным агентства, это произошло у острова Хоккайдо на севере страны. Власти Японии по дипломатическим каналам призвали российскую сторону к недопущению повторения подобных инцидентов. Москва эти сообщения пока никак не прокомментировала.
2021-09-12T12:31:02+03:00
2021-09-12T13:39:11+03:00
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12:31, 12 сентября 2021
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