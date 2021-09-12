Испанская певица Мария Мендиола, известная по участию в группе «Баккара», умерла в Мадриде в возрасте 69 лет, сообщает «Би-би-си». В Советском Союзе и России песни дуэта были популярны в 80 и 90-е годы, многие из них были адаптированы для русскоязычной эстрады. Группа «Баккара» выступала на Евровидении в 1978 году, представляя Люксембург.
2021-09-12T12:06:42+03:00
2021-09-12T12:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:06, 12 сентября 2021
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