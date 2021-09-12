Противники президента Жаира Болсонару, как ожидается, проведут сегодня протестную акцию

Ей предшествовали массовые манифестации сторонников главы государства. В местных СМИ высказываются опасения, что столкновение противоборствующих сторон может привести к насилию.

В южно-американской Республике зреет общее недовольство Болсонару. Согласно опросам, в последние месяцы его рейтинг падал до рекордно низких 24%. 70% респондентов считают, что в его правительстве есть коррупция. Летом свыше 60% бразильцев заявили, что 66-летний Болсонару неспособен управлять страной. Президента критикуют за то, что он полтора года преуменьшал серьезность пандемии коронавируса, при том, что в Бразилии довольно высокий процент ковид-смертей. Верховный суд санкционировал расследование в отношении соратников главы государства, которых обвиняют в атаках на демократические институты при помощи дезинформации в соцсетях. Конгресс и суды также сопротивлялись попытке Болсонару радикально реформировать действующую систему электронного голосования. Глава государства утверждает, что она подвержена мошенничеству, и хочет, чтобы каждый бюллетень на выборах был бумажным. Его критики считают, что он сеет сомнения, чтобы оспорить результаты президентской гонки будущего года.

Опросы показывают, что если бы выборы проходили сейчас, то Болсонару уступил бы бывшему лидеру Луису Инасиу Лула да Силве, которого Верховный суд недавно освободил от уголовного преследования и дал возможность снова баллотироваться. Впрочем, пока ни один из них не подтвердил своего участия.