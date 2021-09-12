США согласились предоставить убежище афганским пилотам, улетевшим с семьями в Узбекистан

США согласились предоставить убежище, правда, не у себя в стране афганским пилотам, улетевшим с семьями на угнанных самолётах и вертолётах в Узбекистан. Там в общей сложности оказалось около шестисот человек.

Военная база США в Катаре – именно туда доставят пилотов, бежавших с жёнами и детьми подальше от талибов, которые почти месяц назад захватили власть в Афганистане. Некоторое время беглецы поживут в Дохе на территории американской базы, затем их отправят на постоянное жительство в другие страны, пишет газета Wall Street Journal. По её данным о том, чтобы направить пилотов и членов их семей в США речи пока не идёт. Афганские пилоты угнали около полусотни самолётов, в том числе российских, а также американские вертолёты Black Hawk и на них вывезли в Узбекистан своих близких. Туда сбежали 585 человек. Что будет с авиатехникой, которая оказалась в Узбекистане пока неизвестно. Агентство РИА тем временем сообщает, что Катар заселил беженцев, эвакуированных из Афганистана, в комфортабельные виллы. Их специально построили для чемпионата мира, который арабская страна, если коронавирус не помешает примет в следующем году. Напомню, что в России движение Талибан признано террористическим и запрещено.

После мирного захвата талибами Кабула тысячи людей штурмовали аэропорт, пытаясь улететь из Афганистана. Местные СМИ и западные агентства сообщали о гибели как минимум 12 человек. Несколько людей сорвались с фюзеляжа американского военно-транспортного самолёта после взлёта и разбились насмерть.