По данным оперштаба, в России за минувшие сутки зафиксировано чуть более 18,5 тысяч новых случаев коронавируса

Скончались за минувшие сутки 788 человек. Число выявленных за неделю случаев ковида в Москве выросло второй раз подряд. О подъеме заболеваемости в городе, отмечает ТАСС, может свидетельствовать и коэффициент распространения инфекции, который в воскресенье достиг отметки 1,26. Это максимум с 21 июня. Коэффициент заболеваемости – это количество людей, которых успевает заразить один заболевший. В целом по стране этот показатель также вырос до отметки 1,03, и это максимум с 12 июля.