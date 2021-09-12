По данным оперштаба, в России за минувшие сутки зафиксировано чуть более 18,5 тысяч новых случаев коронавируса

Скончались за минувшие сутки 788 человек. Число выявленных за неделю случаев ковида в Москве выросло второй раз подряд. О подъеме заболеваемости в городе, отмечает ТАСС, может свидетельствовать и коэффициент распространения инфекции, который в воскресенье достиг отметки 1,26. Это максимум с 21 июня. Коэффициент заболеваемости – это количество людей, которых успевает заразить один заболевший. В целом по стране этот показатель также вырос до отметки 1,03, и это максимум с 12 июля.
2021-09-12T12:01:33+03:00
2021-09-12T12:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:01, 12 сентября 2021
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