В возрасте 69 лет в Мадриде умерла испанская певица Мария Миндиола

Она известна по участию в группе Baccara, которая исполняла в 70-е годы такие известные песни, как Cara Mia, Yes Sir, I Can Boogie, Sorry I’m A Lady.
2021-09-12T11:34:42+03:00
2021-09-12T11:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 12 сентября 2021
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