Папа римский Франциск прибыл в столицу Венгрии Будапешт

За семь часов, которые продлится его визит, глава Римской католической церкви отслужит мессу и проведет встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Затем понтифик отправится в Словакию, где посетит Братиславу и еще три города.
2021-09-12T11:34:26+03:00
2021-09-12T11:56:04+03:00
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11:34, 12 сентября 2021
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