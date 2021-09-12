В Китае выявлен новый очаг заражения коронавирусом внутри страны

Он обнаружен в восточной провинции Фуцзянь. В субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь. А всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, большинство прибыли из-за рубежа.
2021-09-12T11:33:59+03:00
2021-09-12T11:58:31+03:00
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11:33, 12 сентября 2021
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