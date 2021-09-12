Сайт «Областной газеты» в Свердловской области разблокировали

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал этот официальный региональный ресурс из-за юмористического материала «Как брать и давать взятки», перепечатанный из сатирического издания «Красная бурда». Сегодня в Роскомнадзоре заявили, что к блокировке сайта отношения не имеют. Однако главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин у себя в Facebook написал, что у него есть документы, подтверждающие распоряжение ведомства, и он обещал опубликовать их.