Сайт «Областной газеты» в Свердловской области разблокировали

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал этот официальный региональный ресурс из-за юмористического материала «Как брать и давать взятки», перепечатанный из сатирического издания «Красная бурда». Сегодня в Роскомнадзоре заявили, что к блокировке сайта отношения не имеют. Однако главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин у себя в Facebook написал, что у него есть документы, подтверждающие распоряжение ведомства, и он обещал опубликовать их.
2021-09-12T11:32:24+03:00
2021-09-12T11:35:13+03:00
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11:32, 12 сентября 2021
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