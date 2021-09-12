Верховный суд России запретил блокировать алименты на счетах должников

Об этом пишет «Российская газета». В суде отметили, что алименты относятся к защищенным выплатам и их нельзя снимать с расчетного счета гражданина, даже если он должник банка. «У человека должна быть возможность снять их в любое время несмотря на долги», — отмечается в сообщении.
2021-09-12T11:32:06+03:00
2021-09-12T11:58:51+03:00
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11:32, 12 сентября 2021
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