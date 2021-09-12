Полиция завела уголовное дело по статье о краже из-за проникновения в дом теннисистки Елены Весниной

Ранее сама она рассказала ТАСС, что из ее дома в Подмосковье украли две олимпийские медали, а также вскрыли сейф и похитили драгоценности. Все это произошло, когда Веснина с мужем отправились ужинать, при этом включить охранную сигнализацию хозяева забыли.
2021-09-12T11:26:58+03:00
2021-09-12T11:37:16+03:00
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11:26, 12 сентября 2021
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