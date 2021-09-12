В Китае зарегистрирован новый очаг заболеваемости коронавирусом

В минувшие сутки, по данным Госкомитета здравоохранения КНР, в городе Путянь провинции Фуцзянь зарегистрировано около 20 внутренних случаев заражения. Это самый высокий показатель за последнее время. Всего же по стране обнаружено почти полсотни инфицированных, большая часть из которых – завозные. По предварительным данным, речь идет о так называемом штамме «дельта».

Медицинские власти направили в город рабочую группу для обеспечения профилактики и борьбы с опасным вирусом. Уже проведено тестирование более 80 тысяч граждан. Теперь для того, чтобы покинуть территорию города местным жителям придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до планируемого отъезда.

Это не первая вспышка заболеваемости в стране за последнее время. Так, в августе аналогичная ситуация сложилась в городе Нанкин провинции Цзянсу, где основным источником заражения стали сотрудники местного аэропорта, ответственные за уборку прилетевших из-за границы лайнеров.

В случае обнаружения очага заражения власти Китая принимают жёсткие карантинные меры, среди которых массовое тестирование населения и изоляция всех зараженных и контактных людей.