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11:03, 12 сентября 2021

На учениях «Запад-2021» российские военные впервые провели ночное массовое десантирование

Оно прошло в Псковской области. Более 600 военных в полной экипировке, с оружием и снаряжением ночью высадились на полигоне Струги Красные под Псковом. Прошло также десантирование 30 боевых машин, рапортовали в министерстве обороны. После этого десантники захватили полевой аэродром условного противника, а его уничтожили, их поддерживали артиллерия и средства противовоздушной обороны, доложили в министерстве. Высадку десанта провели в рамках крупных учений, которые проходят не только на российской, но и белорусской территории. Манёвры под названием «Запад-2021» с участием примерно двухсот тысяч военных, сотен танков, десятков самолётов, а также кораблей задолго до их начала вызвали беспокойство ряда стран.

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения в двух приграничных с Белоруссией регионах. Украина назвала совместные учения Москвы и Минска угрозой безопасности страны. Киев обещал ответить на них учениями с участием стран НАТО. Отметим, что в Псковской области, где прошла массовая высадка десанта, накануне находился президент. Там Владимир Путин открыл мемориал полководцу Александру Невскому на берегу Чудского озера и пообщался с местным губернатором.

Ночное десантирование всё же уступает по размаху аналогичному манёвру в Псковской области в июле. Тогда в Минобороны утверждали, что в ходе учений на полигоне в окрестностях Пскова высадились более тысячи двухсот военных.


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