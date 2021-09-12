У всех госпитализированных жильцов дома на Совхозной одинаковые симптомы

По последним данным, в больницу доставили 9 человек. Криминалисты отмечают у заболевших резкий скачок температуры до 40 градусов и судороги, пишет сетевое издание Readovka. При этом отсутствуют типичные симптомы отравления. Они все проживали в одном подъезде дома 18 на Совхозной. Подчеркивается, что там проходит капитальный ремонт, как и в доме 16, где ранее погибла бабушка и внучка.

Предварительной причиной их смерти называли отравление арбузом, который семья купила в ближайшем магазине. Сейчас он закрыт. После госпитализации еще нескольких человек эксперты начали прорабатывать иные версии. На месте происшествия работали люди в костюмах химзащиты. Они брали пробы с ручек дверей и с перил, проводили исследование воды из-под крана. Жильцам рекомендуют пока ее не пить и запастись бутилированной. Им также делают тесты на коронавирус. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления.