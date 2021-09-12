Число заражений коронавирусом в мире превысило 220 миллиона

Таковы данные американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв на сегодняшний день, по официальным данным, составляет 4 625 000 человек.
2021-09-12T10:34:26+03:00
2021-09-12T11:15:25+03:00
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10:34, 12 сентября 2021
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