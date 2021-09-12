«Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить разрешенную вместимость стадиона на матч против «Легии»

Футбольный клуб «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить разрешенную вместимость стадиона на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Сейчас на домашние матчи «Спартака» разрешен допуск не более 3-х тысяч зрителей. Команда хотела бы видеть на трибунах до 15 тысяч. Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Банк Аарене».
2021-09-12T10:34:07+03:00
2021-09-12T10:34:07+03:00
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10:34, 12 сентября 2021
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