Франция не будет поддерживать отношения с новым правительством Афганистана

Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дреан. По его словам, боевики не сдержали обещаний об инклюзивном правительстве и свободном выезде иностранцев и афганцев из страны.
2021-09-12T10:32:53+03:00
2021-09-12T10:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 12 сентября 2021
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