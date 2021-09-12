Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob с отзывами о работодателях

Об этом сами создатели ресурса рассказали в своем Telegram-канале. Как пишет издание TJournal, представители сервиса заявили, что ведомство закрыло доступ к ресурсу после иска брокерской компании «ПИК-брокер». Ранее на Antijob были размещены два негативных отзыва о компании. В них авторы жаловались на руководство, незаконные увольнения и неоплачиваемую стажировку.
2021-09-12T10:32:24+03:00
2021-09-12T10:32:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902398-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)