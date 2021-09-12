Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob с отзывами о работодателях

Об этом сами создатели ресурса рассказали в своем Telegram-канале. Как пишет издание TJournal, представители сервиса заявили, что ведомство закрыло доступ к ресурсу после иска брокерской компании «ПИК-брокер». Ранее на Antijob были размещены два негативных отзыва о компании. В них авторы жаловались на руководство, незаконные увольнения и неоплачиваемую стажировку.