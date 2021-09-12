ФCO не допустила 13 московских музыкантов к участию в концерте ко Дню города из-за оппозиционных взглядов

Федеральная служба охраны не допустила 13 московских музыкантов к участию в концерте ко Дню города из-за оппозиционных взглядов. Один из музыкантов, артист Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что не принимал участия в протестах и не высказывался в соцсетях на тему политики. Дмитрий Клюев добавил, что ему неоднократно звонили из полиции и предлагали заявить об утечке персональных данных. Телеканал «Дождь» включен Минюстом в реестр СМИ-иногаентов.