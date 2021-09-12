ФCO не допустила 13 московских музыкантов к участию в концерте ко Дню города из-за оппозиционных взглядов

Федеральная служба охраны не допустила 13 московских музыкантов к участию в концерте ко Дню города из-за оппозиционных взглядов. Один из музыкантов, артист Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что не принимал участия в протестах и не высказывался в соцсетях на тему политики. Дмитрий Клюев добавил, что ему неоднократно звонили из полиции и предлагали заявить об утечке персональных данных. Телеканал «Дождь» включен Минюстом в реестр СМИ-иногаентов.
2021-09-12T10:31:50+03:00
2021-09-12T10:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 12 сентября 2021
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