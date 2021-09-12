Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм «Событие» французского режиссера Одри Диван

Фильм, удостоившийся «Золотого льва», рассказывает о проблеме подпольных абортов во Франции в 60-е годы. Он стал, по мнению жюри, лучшим среди более 20 номинантов. «Серебряного льва» присудили фильму новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса». Гранд-при Венецианского кинофестиваля получила «Рука бога» Паоло Соррентино.

Лучшей актрисой стала Пенелопа Крус. Она получила награду за роль в испанском драме «Параллельные матери». Награду за лучшую мужскую роль присудили Джону Арсилья за роль в филиппинской картине «На работе: пропавшие 8» Эрика Матти.

Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь». 78-й Международный Венецианский фестиваль проходил с 1 по 11 сентября. Жюри возглавлял обладатель премии «Оскар» за лучший фильм, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

Россию на конкурсе представлял фильм режиссеров Алексея Чупова и Натальи Меркуловой «Капитан Волкогонов бежал». Он остался без наград.