Белорусские власти эвакуировали мигрантов, кочевавших на приграничных территориях почти месяц

Белорусские власти, по утверждениям польских пограничников, эвакуировали мигрантов, кочевавших на приграничных территориях почти месяц. Речь идет о нескольких десятках беженцев, говорится в заявлении пресс-службы начальника Прибужанского пограничного отряда. При этом отмечается, что эта группа людей никогда не была на территории Польши. Официальный Минск эти заявления пока не комментировал. Где сейчас находятся люди, также не известно.

Вместе с тем, ситуация на границе недалеко от города Уснаж-Гурны обострилась почти месяц назад. Тогда более 3 десятков нелегалов попытались перейти на польскую территорию, но погранотряд помешал это сделать. В результате все это время они кочевали под охраной силовиков двух стран. При этом Варшава утверждала, что беженцы находятся на территории Белоруссии, Минск же уверял в обратном.

В какой-то момент Польша решила отправить гуманитарную помощь нелегалам, однако Белоруссия им воспрепятствовала, и позднее республиканский Красный крест сам оказал поддержку мигрантам.

Власти Германии, куда по некоторым данным и пытались попасть мигранты, назвали происходящее гибридной атакой и подчеркнули, что это неприемлемо, поскольку для давления фактически используются живые люди.