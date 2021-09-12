ФБР рассекретило первый из документов о терактах в США, которые произошли 20 лет назад

Сведения, которые все эти годы держались в тайне от американцев, раскрыли по указанию президента страны. Документ, который занимает 16 страниц, разведка раскрыла не полностью, поскольку текст приведён с купюрами. Он датирован началом апреля 2016 года. В нём в частности есть фрагменты допроса сотрудника консульства Саудовской Аравии, в Лос-Анджелесе, чьё имя не называется. Он фигурирует под вымышленным названием. В документе описываются его контакты с людьми, которые, как считает следствие, оказали серьёзную логистическую поддержку двум угонщикам самолётов 11 сентября 2001.

В рассекреченном документе также приведены свидетельские показания, на основании которых ФБР заподозрило в связях с саудовской разведкой студента из этой же страны. Он, по версии следствия помогал с жильём и финансировал двух угонщиков самолётов. Газета New York Times отмечает, что новых доказательств причастности к теракту саудовских властей в раскрытом документе нет. Ранее родственники погибших в терактах требовали от президента Джо Байдена рассекретить материалы дела, считая, что они подтвердят причастность к трагедии саудовских властей.

11 сентября 2001 террористы запрещённой в России Аль-Каиды атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в пригороде Вашингтона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Теракты унесли жизни почти трёх тысяч человек, более шести тысяч были ранены.