Следственный комитет прекратил преследование директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова

Об этом пишет издание «Тайга.Инфо». Вопросы к Чернышову возникли после того, как в следственный комитет поступили жалобы на его июльский пост в Facebook. В нем преподаватель высказывался против переименования площади Свердлова в честь Александра Невского. Накануне Чернышов написал в Facebook, что случайно узнал о решении следственного комитета отказать в возбуждении уголовного дела.
2021-09-12T09:34:06+03:00
2021-09-12T09:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 12 сентября 2021
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