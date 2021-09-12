Следственный комитет прекратил преследование директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова

Об этом пишет издание «Тайга.Инфо». Вопросы к Чернышову возникли после того, как в следственный комитет поступили жалобы на его июльский пост в Facebook. В нем преподаватель высказывался против переименования площади Свердлова в честь Александра Невского. Накануне Чернышов написал в Facebook, что случайно узнал о решении следственного комитета отказать в возбуждении уголовного дела.