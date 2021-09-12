Во Владимире задержали блогера Юрия Алексеева, известного также как «хоббит-отшельник»

На него составили два протокола о нарушении антиковидных ограничений и законодательства о выборах. По версии полицейских, Алексеев раздавал листовки без средств защиты дыхательных путей. Через несколько часов блогера отпустили. Алексеев стал известен благодаря своим видеотрансляциям из землянки на 105-м километре Ярославского шоссе. Она хороша заметна непосредственно с трассы.