Во Владимире задержали блогера Юрия Алексеева, известного также как «хоббит-отшельник»

На него составили два протокола о нарушении антиковидных ограничений и законодательства о выборах. По версии полицейских, Алексеев раздавал листовки без средств защиты дыхательных путей. Через несколько часов блогера отпустили. Алексеев стал известен благодаря своим видеотрансляциям из землянки на 105-м километре Ярославского шоссе. Она хороша заметна непосредственно с трассы.
2021-09-12T09:32:42+03:00
2021-09-12T09:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 12 сентября 2021
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