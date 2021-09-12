На российско-белорусских учениях впервые проведено ночное десантирование более 600 военных в полной экипировке

На российско-белорусских учениях в Псковской области впервые проведено массовое ночное десантирование более 600 военных в полной экипировке. В минобороны России сообщили, что в операции было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации. Всего в учениях участвуют около 200 тысяч человек, а также около 80 самолетов и вертолетов и несколько сотен единиц боевой техники.

Ранее в МИДе Литвы заявляли, что учения «Запад-2021» являются демонстрацией готовности России к военному конфликту против государств на западном стратегическом направлении.