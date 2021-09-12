Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского Кинофестиваля, стал фильм «Событие» французского режиссера Одри Диван.
«Серебряный лев» (премия Большого жюри) достался Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила картина «Рука бога» Паоло Соррентино. Лучшим актером признан Джон Арсилья, лучшей актрисой — Пенелопа Крус.
Обладателем «Золотого льва» Венецианского Кинофестиваля стал фильм «Событие» французского режиссера Одри Диван
Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского Кинофестиваля, стал фильм «Событие» французского режиссера Одри Диван.