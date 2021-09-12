Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной в Подмосковье

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Как сообщила ТАСС сама теннисистка, в числе прочего были похищены обе олимпийские медали. По ее словам, они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении.