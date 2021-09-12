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08:43, 12 сентября 2021

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол».


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