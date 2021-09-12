Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол».
2021-09-12T08:43:46+03:00
2021-09-12T08:43:46+03:00
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08:43, 12 сентября 2021
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