Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол».