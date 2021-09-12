США согласились временно принять пилотов афганских ВВС, которые на фоне победы боевиков бежали с семьями в Узбекистан, угнав больше 40 военных самолетов и вертолетов. О соответствующей договоренности США с властями Узбекистана сообщили источники The Wall Street Journal.

Всего в Узбекистан сбежали 585 человек, учитывая как членов экипажей, так и их близких. – напоминает РБК. С собой они забрали 46 воздушных транспортных средств, в том числе американские вертолеты Black Hawk, самолеты наблюдения PC-12 и российские вертолеты Ми-17. Пилотов с семьями доставят на военную базу США в Дохе, Катар. Оттуда их отправят на постоянное жительство в другие страны.