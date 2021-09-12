ФБР обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало в субботу первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена. Документ размещен на сайте ведомства.



Рассекреченный документ датируемый 2016 годом состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Он контактировал с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров.