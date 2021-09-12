Патриарх Кирилл проведёт торжественное богослужение в Петербурге в честь дня перенесения мощей Александра Невского

В этом году отмечают восьмисотлетие святого князя. Малый крестный ход у Александро-Невской лавры сегодня пройдёт вместо традиционного многотысячного шествия по Невскому проспекту, которое проводили в начале сентября в прежние годы. Такое решение приняли из-за угрозы распространения коронавируса. Однако после литургии, которую в десять утра проведёт патриарх Кирилл, верующие под его предводительством всё-таки выйдут с территории лавры на площадь Александра Невского. Там проведут торжественный молебен, в котором, по сообщению организаторов, примут участие до тысячи человек.

Большую часть других мероприятий, которые планировали провести в день перенесения мощей святого благоверного князя из Владимира в Петербург, пришлось отменить из-за эпидемической ситуации. Напомним, торжества по случаю восьмисотлетия со дня рождения Александра Невского в этом году проходят по всей России. Празднование юбилея князя закроют 6 декабря, когда церковь отмечает день памяти святого.

