США согласились временно принять дезертировавших пилотов афганских ВВС, пишет со ссылкой на источники газета WSJ. Речь идет о пилотах, которые на фоне новостей о победах талибов бежали в соседний Узбекистан с семьями, угнав 40 военных самолетов и вертолетов. Сначала их доставят на американскую базу в Катаре, а оттуда – распределят по постоянным местам жительства в третьи страны. Судьба самолетов пока не известна. *Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.