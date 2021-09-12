США согласились временно принять дезертировавших пилотов афганских ВВС, пишет со ссылкой на источники газета WSJ. Речь идет о пилотах, которые на фоне новостей о победах талибов бежали в соседний Узбекистан с семьями, угнав 40 военных самолетов и вертолетов. Сначала их доставят на американскую базу в Катаре, а оттуда – распределят по постоянным местам жительства в третьи страны. Судьба самолетов пока не известна. *Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.
2021-09-12T07:32:06+03:00
2021-09-12T07:34:33+03:00
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07:32, 12 сентября 2021
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