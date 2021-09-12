ФБР рассекретила первый документ о терактах 11-го сентября в их 20-ю годовщину. Это сделали по требованию президента Джо Байдена.

В 16-страничном документе – отредактированный пересказ допроса человека, который контактировал с гражданами Саудовской Аравии и помогал первым угонщикам самолетов прибыть в США. Имя допрашиваемого и его судьба не раскрываются, известно лишь, что допрос имел место в 2015 году. Доказательств прямой причастности саудовских властей к подготовке терактов в нем нет, отмечает агентство AP.