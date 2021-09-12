Папа Римский Франциск на фоне слухов о проблемах со здоровьем начинает свой визит в Словакию. Около двух месяцев назад 84-летний понтифик перенес сложную хирургическую операцию.

В Словакию Франциск приедет из Венгрии: понтифик посетит не только столицу республики Братиславу, но и еще три города. События с его участием, как ожидается, должны посетить около 500 тысяч верующих – правда, все они должны быть полностью привиты от коронавируса. Папа Римский проведет несколько служб, в том числе под открытым небом. Хотя еще недавно циркулировали предположения о скором отречении Франциска от папского престола по состоянию здоровья.

Этим летом понтифику сделали операцию на кишечнике. На этом фоне итальянская газета Libero утверждала, что в Ватикане ожидают скорого конклава – это собрание кардиналов, которые после смерти Папы Римского или его ухода в отставку избирают нового главу Римской Католической церкви. Впрочем, сам Франциск не комментирует эти слухи, хотя ранее он и допускал, что также добровольно отречется от престола, как и его предшественник Бенедикт XVI, сделавший это в 85 лет. К слову, уже через три месяца Франциску исполнится столько же.

Поездка Папы Римского Франциска в Словакию станет первым визитом главы Католической церкви в страну за 18 лет.