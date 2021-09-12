Журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал, что российские власти намерены лишить российских интернет-пользователей анонимности и замедлить работу зарубежных сайтов.
Российские власти пока никак не отреагировали на слова журналиста.
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Журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал, что российские власти намерены лишить российских интернет-пользователей анонимности и замедлить работу зарубежных сайтов.
Российские власти пока никак не отреагировали на слова журналиста.
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