В США в 20-ю годовщину терактов 11-го сентября почтили память их жертв – в церемонии в Нью-Йорке принял участие президент Джо Байден и один из его предшественников Барак Обама.

Отец Сары Лоу, погибшей стюардессы, которая была в захваченном террористами самолете, Майкл Лоу сказал, что боль их семьи не утихает.

Жертвами терактов 11 сентября стали почти 3 тысячи человек.

Профессор Чикагского университета Константин Сонин в интервью «Эху» связал веру людей в конспирологические теории вокруг трагедии 11 сентября с тем, что на протяжении истории вера в заговоры была всегда.

Сонин добавил, что его удивляет вера ведущих профессоров российских вузов в конспирологические теории и их неспособность обрабатывать информацию, поступающую из разных источников.