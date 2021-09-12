В Псковской области открыли мемориал князю Александру Невскому

Его 800-летие отмечается в этом году. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.

В открытии мемориального комплекса князю и его дружине принял участие президент Владимир Путин, памятник освятил патриарх Кирилл.