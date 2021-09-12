Министр иностранных дел Франции обвинил новый афганский режим талибов во лжи

Он также отказался признавать их правительство. В эфире телеканала France 5 Жан Ив Ле Дриан посетовал, что обещания свободного выезда из страны и инклюзивного правительства остались лишь обещаниями. Он добавил, что в Париже по-прежнему рассчитывают на конкретные и конструктивные действия от новых властей Афганистана.

Власть в стране боевики захватили в середине августа, на фоне вывода оттуда американских войск. В России «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.