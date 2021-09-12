На востоке Москвы подросток на автомобиле сбил женщину и ребенка

Об этом сообщает телеграм-канал столичного управления ГИБДД. По его данным, ДТП произошло около 10 вечера на 2-й Владимирской улице. Водитель не справился с управлением, причем ему было 17 и водительских прав у него не было.

Женщину и ребенка госпитализировали, медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, у него — ушиб брюшной полости.