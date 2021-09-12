В Москве по подозрению в махинациях почти на 60 млн рублей задержан экс-помощник пастора

Об этом пишет со ссылкой на полицию сайт РБК. Речь, по его данным, о бывшем помощнике пастора церкви «Христианская миссия». Он собирал деньги с прихожан на богоугодные цели, а тратил на себя. Его объявили в федеральный розыск и завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (максимальное наказание – 10 лет лишения свободы).
2021-09-12T05:10:41+03:00
2021-09-12T05:10:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 12 сентября 2021
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