В Москве по подозрению в махинациях почти на 60 млн рублей задержан экс-помощник пастора

Об этом пишет со ссылкой на полицию сайт РБК. Речь, по его данным, о бывшем помощнике пастора церкви «Христианская миссия». Он собирал деньги с прихожан на богоугодные цели, а тратил на себя. Его объявили в федеральный розыск и завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (максимальное наказание – 10 лет лишения свободы).