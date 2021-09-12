Роскомнадзор заблокировал сайт с отзывами о работодателях Antijob

Это делано по иску брокерской компании «ПИК Брокер» (на которую тоже оставили на этом сайте пару негативных отзывов). Автор одного из отзывов пожаловался на обман на стадии стажировки, второго – на массовые увольнения и угрозы со стороны руководства. Основной сайт сейчас не доступен, работает только его копия.
2021-09-12T05:09:54+03:00
2021-09-12T05:09:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902332-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 12 сентября 2021
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