На Сахалине приостановили движение поездов из-за сильных дождей

Также объявлен режим ЧС, сообщают местные власти. На расчистку путей бросили более 100 железнодорожников. Кроме того, потоки воды вымыли грязь на участки шоссе Южно-Сахалинск – Оха, в наиболее пострадавшем районе насчитывают сразу 20 селей. В отдельных местах МЧС ожидает подъем уровня рек сразу на полтора метра.

Из-за непогоды также приостановлено паромное сообщение с континентом.