Московское метро по итогам последнего десятилетия разрослось на сотню станций и почти 170 км

Это отметил в интервью столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, уже к концу этого года будут готовы две трети Большой кольцевой линии метро, а в следующем году она замкнется, став самой большой кольцевой линией метро в мире, и даст старт строительству сразу трех новых радиальных веток, которые своими пересадками будут замкнуты на нее – Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.
2021-09-12T04:03:42+03:00
2021-09-12T04:03:42+03:00
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04:03, 12 сентября 2021
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