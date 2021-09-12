Московское метро по итогам последнего десятилетия разрослось на сотню станций и почти 170 км

Это отметил в интервью столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, уже к концу этого года будут готовы две трети Большой кольцевой линии метро, а в следующем году она замкнется, став самой большой кольцевой линией метро в мире, и даст старт строительству сразу трех новых радиальных веток, которые своими пересадками будут замкнуты на нее – Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.