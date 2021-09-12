Во Франции арестовали подозреваемого в изготовлении так называемых «грязных бомб»

При обыске у него нашли 4 самодельных взрывных устройств с ураном, а также свастики и капюшоны ку-клукс-клана. На допросе он сказал, что все купил в интернете, а взрывы собирался устроить в поле, не поясняя – зачем.

Газета Liberation со ссылкой на источник в полиции пишет, что у этого 26-летнего мужчины ранее уже отмечались серьезные проблемы с психикой.