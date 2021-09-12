В Подмосковье ограбили теннисистку и олимпийскую чемпионку Елену Веснину

Как рассказала сама она агентству ТАСС, неизвестные проникли в ее дом, взломали сейф и похитили обе олимпийские медали – золотую и серебряную. Веснина с мужем обратились в полицию, те осмотрели дом, точный ущерб пока не подсчитан.

Спортсменка завоевала золотую медаль на играх в Рио де Жанейро в 2016-м году и серебряную – в Токио этим летом.