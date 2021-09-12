Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила разработчиков «Умного голосования» в связях с Пентагоном

Кроме того в эфире «Радио Россия» Мария Захарова сказала, что IP-адреса, связанные с техподдержкой проекта Алексея Навального, в основном находятся в США. Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал эти обвинения, цитата, истерикой и абсурдом.

«Умное голосование» — это проект команды Навального по координации всех недовольных голосующих для поддержки в каждом списке одного противника провластного кандидата, который имеет наивысшие шансы на победу. Сайт «Умного голосования» уже заблокирован Роскомнадзором, а от компаний Apple и Google требуют еще и удалить одноименное приложение из своих магазинов.