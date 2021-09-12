Российский режиссер Екатерина Селенкина взяла спецприз на Венецианском кинофестивале

Ее фильм «Обходные пути» признан лучшей дебютной работой, а она соответственно – лучшим режиссером до 40 лет.

Ранее «Обходные пути» также получили грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при Международном Роттердамском кинофестивале и приз европейского фонда поддержки кино «Евримаж» на кинофестивале в Лез Арке.