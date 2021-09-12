Во Франции в эти выходные прошли очередные массовые протесты против так называемых «санитарных паспортов»

Так называют цифровые удостоверения вакцинации от ковида или недавно перенесенного заболевания, без которых теперь не пускают почти ни в какой транспорт и общественные места. В акциях приняли участие, по оценке телеканала BFM TV, свыше 120 тысяч человек по всей стране. Только в одном Париже задержаны почти 100 демонстрантов. В то же время активность не согласных с новой системой снижается – в прошлые выходные число митингующих оценивали в 145 тысяч, а до того – в 160 и 170.

Крупный митинг против ковидных ограничений прошел и в Брюсселе, в квартале, где расположены офисы учреждений Евросоюза. На эту акцию пришли, по оценке полиции, около 3000 человек.