Французские виноделы возобновят поставки в Россию шампанского, которое больше не шампанское

Это передает французский телеканал BFM TV. Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил собственную рекомендацию о приостановке экспорта, которую выпустил в июле из-за нового российского закона о виноделии. По нему, под названием «шампанское» на территории России можно продавать исключительно российские игристые вина, хотя в остальном мире это наименование, наоборот, закреплено за продукцией из одноименного региона во Франции.

Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер объяснил, что требования российских властей решили удовлетворить из заботы о потребителях, чтобы они не остались без любимого продукта к Новому году.

Годовой экспорт игристых вин из Шампани в Россию оценивается в 1,5 млн бутылок.