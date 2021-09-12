В подмосковной Балашихе жительница привезла к зданию администрации гроб с телом сестры

Ролик с рассказом Натальи Чукановой опубликовал телеграм-канал Mash; сайт РБК пишет о случившемся со ссылкой на источник на похоронном рынке. По его данным, 10-го сентября Чуканова попыталась захоронить сестру в семейной могиле на Фенинском кладбище, но от нее потребовали заплатить 120 тысяч рублей, воспользовавшись для захоронения услугами безальтернативной ритуальной компании, связанной с властями Подмосковья. При этом сторонние компании были готовы все сделать за 15-20 тысяч.

Позже в администрации Балашихи объявили, что решили вопрос с захоронением сестры Чукановой.